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В лесу Чернобыльской зоны отчуждения произошел пожар

Газета.Ru

В Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области снова произошел пожар. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В лесу Чернобыльской зоны отчуждения произошел пожар
© Газета.Ru

Возгорание зафиксировали через четыре дня после полной ликвидации крупного пожара, который тушили две недели. Сейчас огонь охватил лесную подстилку на площади 1 гектар, пожарным удалось локализовать его и остановить распространение. По данным ведомства, радиационный фон в зоне отчуждения остается в норме.

10 июля ГСЧС Украины сообщила о полной ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, на тушение которого ушло две недели. В ведомстве тогда заявляли, что радиационный фон на протяжении всего времени оставался в пределах естественных значений, пожар не представлял угрозы для населения.

Возгорания в зоне отчуждения начались еще в мае. В июне из-за задымления в Киеве образовался плотный смог.

Чернобыльская зона отчуждения — территория радиусом 30 км вокруг Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла крупнейшая в истории атомная авария. Из-за высокого уровня радиоактивного загрязнения почвы и растительности лесные пожары в этом районе могут представлять угрозу экологии.