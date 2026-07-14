Мужчину задержали за организацию нарколаборатории в гараже в Лобне

Правоохранители задержали 38-летнего жителя Лобни, который оборудовал нарколабораторию в арендованном гараже. Мужчина изготавливал там амфетамин.

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Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Злоумышленник в арендованном частном помещении одного из гаражных кооперативов организовал производство психотропных запрещенных веществ. Инструкцию по изготовлению он нашел в интернете, а оборудование и реактивы приобретал через систему тайников-закладок, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Силовики провели обыск в гараже и нашли там пластиковые бутылки с наркотиком, электронные весы и стеклянную колбу. Все предметы изъяли. В машине подозреваемого обнаружили еще пять бутылок с амфетамином. Мужчина также хранил вещества дома. В отношении жителя Лобни завели уголовное дело, его отправили в СИЗО.

Ранее силовики пресекли деятельность жителя Зеленограда, который изготавливал наркотики в гараже в Сергиевом Посаде. Мужчина работал на кураторов. В гараже нашли более одного килограмма наркотиков. Злоумышленника заключили под стражу.

В феврале этого года приговор вынесли москвичке и ее сыну за организацию нарколаборатории в двух квартирах в столице. Каждого из обвиняемых отправили за решетку на 7,5 года.