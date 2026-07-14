Студентку, которую унесло рекой в Ставрополье, ищут почти третью неделю

Спасатели в Ставрополье почти третью неделю ищут студентку, которую унесло рекой.

© Вечерняя Москва

24 июня 17-летняя Алиса вместе с подругой отправилась купаться на реку Подкумок. Студентки не смогли справиться с сильным течением. Подруге Алисы удалось выбраться на берег, однако саму девушку унесло водой. По предварительным данным, она утонула.

Поисково-спасательные работы ведутся в Георгиевске и Ессентуках. Поиски осложняют неблагоприятные погодные условия. Семья пропавшей обратилась за помощью ко всем неравнодушным.

— На сегодняшний день мою дочь не нашли. Я обращаюсь к вам за помощью: всех неравнодушных прошу помочь в поисках. В интернете возобновилась информация о повторных поисках. Это не фейк, это все правда, — заявила мать пропавшей Яна в беседе с «КП».

3 июля в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии сообщили, что местные жители извлекли тело 72-летнего мужчины из реки Уршак в деревне Королево в Уфе: он утонул, пытаясь спасти своего внука. Трагедия произошла в месте, не оборудованном для купания. В ведомстве уточнили, что мальчик не пострадал.