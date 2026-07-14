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Четверых жителей Иванова осудили за финансирование экстремистской организации

Никита Бородкин

Ивановский областной суд вынес приговор четырем жителям Иванова за финансирование экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

Четверых жителей Иванова осудили за финансирование экстремистской организации
© Global Look Press

 

Отмечается, что одного из фигурантов признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, организации деятельности запрещенной экстремистской организации, а также в финансировании экстремизма. Ему назначили 16 лет лишения свободы в колонии особого режима, на шесть лет запретили руководить и участвовать в работе общественных объединений, а также оштрафовали на 1 млн рублей. В качестве дополнительного наказания подсудимому назначили ограничение свободы на срок в полтора года. Его автомобиль конфисковали.

 

Еще трое фигурантов признаны виновными в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации и в сборе средств для нее. Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 7,5 до 6,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с дополнительным наказанием — ограничением свободы на шесть месяцев. В солидарном порядке суд конфисковал у осужденных средства, направленные на финансирование организации — 559 тысяч рублей.