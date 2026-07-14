Четверых жителей Иванова осудили за финансирование экстремистской организации

Ивановский областной суд вынес приговор четырем жителям Иванова за финансирование экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

Отмечается, что одного из фигурантов признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, организации деятельности запрещенной экстремистской организации, а также в финансировании экстремизма. Ему назначили 16 лет лишения свободы в колонии особого режима, на шесть лет запретили руководить и участвовать в работе общественных объединений, а также оштрафовали на 1 млн рублей. В качестве дополнительного наказания подсудимому назначили ограничение свободы на срок в полтора года. Его автомобиль конфисковали.

Еще трое фигурантов признаны виновными в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации и в сборе средств для нее. Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 7,5 до 6,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с дополнительным наказанием — ограничением свободы на шесть месяцев. В солидарном порядке суд конфисковал у осужденных средства, направленные на финансирование организации — 559 тысяч рублей.