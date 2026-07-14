Мужчина, похитивший знакомую на юге Москвы, получил шесть лет колонии

Симоновский районный суд столицы отправил за решетку на шесть лет 34-летнего мужчину, который похитил знакомую около жилого дома на Малой Тульской улице на юге Москвы.

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Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

— Приговором Симоновского районного суда города Москвы ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина похитил женщину 31 декабря прошлого года. Он подкараулил ее у дома, а затем напал и затащил в машину. Потерпевшей удалось сбежать, после чего она обратилась в полицию. Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело.

В конце июня трое молодых людей похитили школьника и вывезли в сарай в поселке Заводском в Приморском крае. Там они связали юношу и оставили одного. Мальчик самостоятельно освободился и сбежал. Позднее правоохранители задержали подозреваемых. В их отношении возбудили уголовное дело. Суд арестовал злоумышленников.

В конце мая приговор вынесли трем мужчинам, которые похитили подростка в Люберцах и вымогали у него деньги за освобождение. Обвиняемых отправили за решетку на срок до девяти лет.