Суд рассмотрит дело о ложном заявлении в полицию о краже КамАЗа в Химках

Суд рассмотрит дело 55-летнего мужчины, который написал заявление в полицию о ложной краже у него грузовика КамАЗ в подмосковных Химках.

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Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

На самом же деле мужчина продал КамАЗ за 250 тысяч рублей и впоследствии узнал, что грузовик перепродали по более высокой цене. Фигурант решил, что «продешевил» и обратился в полицию. Он написал заявление о краже, что не соответствовало действительности. В итоге правоохранители вывели мужчину «на чистую воду».

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