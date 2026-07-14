Мигранта арестовали за прикосновение к пассажирке в московском метро

Мигранта задержали за домогательства в отношении женщины в центре Москвы, стало известно mk.ru.

Инцидент произошел на станции метро «Новокузнецкая». Во время поездки на эскалаторе, по данным правоохранителей, 26-летний уроженец Узбекистана приставал к своей соотечественнице и схватил ее за ягодицу.

После этого мужчину доставили в отдел полиции, где на него составили протокол о мелком хулиганстве. Замоскворецкий суд назначил нарушителю административный арест сроком на 10 суток.

До этого суд дал восемь лет колонии мужчине за нападение на инспектора метро Москвы. Инцидент произошел 5 августа 2025 года на станции «ЦСКА» Большой кольцевой линии. По данным ведомства, пьяный мужчина нанес инспектору службы безопасности не менее пяти ножевых ударов в область лица, шеи и туловища. Фигуранта признали виновным в покушении и краже, лишили свободы, оштрафовали и взыскали с него 150 тыс. рублей в пользу потерпевшего.