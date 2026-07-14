Пожилого преподавателя уволили из-за пошлого подарка 16-летней студентке

В Челябинске 65-летнего преподавателя колледжа и полковника в отставке уволили за «подарочный набор» 16-летней студентке.

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Мужчина вручил девушке презервативы, календарик для отслеживания менструального цикла и напутствовал словами, от которых та пришла в ужас, пишет Baza.

«Такая красивая и умная не должна залететь», — сказал преподаватель.

Он попросил студентку никому не рассказывать о беседе. Но девушка обратилась к руководству колледжа и призналась, что боится странного наставника. После проверки комиссия признала поступок преподавателя аморальным, и его уволили.

Сам мужчина всё отрицает. Он утверждает, что никаких подарков не дарил, а просто поговорил с девушкой перед её поездкой в воинскую часть. Преподаватель попытался оспорить увольнение через суд, но ничего не добился. Судьи указали, что он нарушил профессиональную этику, и запретили ему впредь работать с несовершеннолетними.