Мужчина получил шесть лет строгого режима за похищение знакомой на юге Москвы

Симоновский районный суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по делу о похищении знакомой на юге столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице. «Собранные Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК РФ по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 34-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»)», – рассказали в пресс-службе.

Согласно материалам дела, не позднее 31 декабря 2025 года возле жилого дома на ул. Малая Тульская осужденный напал на свою знакомую и против ее воли затащил свой автомобиль, заблокировав при этом центральный замок транспортного средства. Потерпевшей удалось вырваться из машины и спрятаться в подъезде дома, после чего она незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела следователями был проведен комплекс следственных действий, собран значительный объем доказательств, изобличивших фигуранта в содеянном. «Приговором Симоновского районного суда Москвы ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – подчеркнули в СК.