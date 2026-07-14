Собака в США спалила дом и убила трех животных, случайно включив тостер
В американском штате Мэриленд собака случайно устроила пожар, включив тостер. В результате возгорания погибли несколько домашних животных, сообщает The New York Post.
По данным пожарных, огонь вспыхнул на кухне, после чего быстро распространился по дому. Причиной пожара стала одна из собак, которая запрыгнула на кухонный стол и случайно включила тостер.
Люди в результате происшествия не пострадали. Пожар удалось потушить примерно за 20 минут. Соседи спасли двух собак, однако еще одна собака и две кошки погибли.
По предварительной оценке, ущерб от пожара составил около 150 тысяч долларов, еще в 50 тысяч долларов оценен ущерб имуществу внутри дома, уточняется в публикации.
Прошлой осенью в Санкт-Петербурге кот случайно включил сенсорную плиту и устроил пожар в квартире. Пламя удалось потушить самостоятельно, обошлось без пострадавших, однако часть кухни выгорела.
В Карачаево-Черкесии коты также стали причиной пожара в квартире. По данным спасателей, питомцы опрокинули кулер, вода из которого попала на удлинитель, что привело к возгоранию.