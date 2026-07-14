Собака в США спалила дом и убила трех животных, случайно включив тостер

В американском штате Мэриленд собака случайно устроила пожар, включив тостер. В результате возгорания погибли несколько домашних животных, сообщает The New York Post.

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По данным пожарных, огонь вспыхнул на кухне, после чего быстро распространился по дому. Причиной пожара стала одна из собак, которая запрыгнула на кухонный стол и случайно включила тостер.

Люди в результате происшествия не пострадали. Пожар удалось потушить примерно за 20 минут. Соседи спасли двух собак, однако еще одна собака и две кошки погибли.

По предварительной оценке, ущерб от пожара составил около 150 тысяч долларов, еще в 50 тысяч долларов оценен ущерб имуществу внутри дома, уточняется в публикации.

Прошлой осенью в Санкт-Петербурге кот случайно включил сенсорную плиту и устроил пожар в квартире. Пламя удалось потушить самостоятельно, обошлось без пострадавших, однако часть кухни выгорела.

В Карачаево-Черкесии коты также стали причиной пожара в квартире. По данным спасателей, питомцы опрокинули кулер, вода из которого попала на удлинитель, что привело к возгоранию.