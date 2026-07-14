В Карелии ищут двух пропавших подростков

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» объявили о начале розыска 11-летнего мальчика и его 13-летней сестры, которые перестали выходить на связь 13 июля. Предположительно, они могут находиться в Петрозаводске или Кондопоге, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское отделение организации.

Приметы младшего: рост около 140 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в черную футболку, синие брюки и синие резиновые тапки.

Его сестра ростом 150 см, также худощавая, с темно-русыми волосами и карими глазами, была в белой футболке и розовых шортах, при ней был темно-синий рюкзак с рисунком розовых единорогов. Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении детей, просят сообщить по телефону горячей линии или обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что в Туве велись масштабные поиски двух 12-летних девочек, пропавших 1 июля. К операции были привлечены сотни спасателей и добровольцев. 14 июля тела обеих школьниц были обнаружены на берегу Енисея на расстоянии более 80 км друг от друга. Родители опознали погибших. По предварительной информации, признаков насильственной смерти не зафиксировано. Глава республики Владислав Ховалыг пообещал оказать семьям финансовую помощь и психологическую поддержку.