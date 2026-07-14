Мужчина изрезал жену ножом, поскольку «ошибся в выборе женщины»

В американском городе Меса (штат Аризона) полиция арестовала 32-летнего Натаниэля Скотта Готэма по подозрению в жестоком нападении на свою супругу. Инцидент произошёл днём 11 июля, когда в полицейский участок поступил вызов из жилого комплекса на Ист-Юниверсити-драйв. Прибывшие на место офицеры обнаружили женщину с множественными колото-резаными ранениями и незамедлительно госпитализировали её. Подозреваемый был задержан на месте. По данным властей, инцидент носил изолированный характер, не представляющий угрозы для окружающих.

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Согласно материалам расследования, супруг нанёс жене не менее 24 ножевых ударов, поразив её спину, голову, шею, лицо, а также руки, которыми она пыталась защищаться. Пострадавшая была доставлена в местную больницу с тяжёлыми травмами. Однако по словам медиков, её состояние стабильно и жизни ничего не угрожает. Полиция Месы классифицировала произошедшее как покушение на убийство второй степени и предъявила Готэму соответствующее обвинение.

В ходе допроса обвиняемый дал шокирующие показания. Он признался, что намеренно нанёс удары, чтобы «причинить боль и заставить замолчать» свою супругу, с которой прожил 14 лет. В отчёте полиции также говорится, что Готэм заявил следователям о «срыве» и выразил сожаление по поводу своих слов. Он также добавил, что «потратил лучшие годы жизни» и «ошибся в выборе женщины». Кроме того, он подтвердил, что ранее уже применял насилие к супруге, в том числе душил её во время одной из ссор несколько лет назад.Об этом пишет издание PEOPLE.

Судья на первом слушании принял решение оставить подозреваемого под стражей до суда. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени, что является тяжким преступлением и грозит наказанием до 22 лет лишения свободы. Власти подчеркнули, что случай является вопиющим примером домашнего насилия, и пообещали приложить все усилия для привлечения виновного к строгой ответственности.