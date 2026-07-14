Мошенники рассылают фейковые письма от имени вице-губернатора Томской области

В правительстве Томской области предупредили о появлении поддельных обращений к руководителям местных предприятий от лица заместителя губернатора по внутренней политике Степана Михайлова, передает ТАСС.

Аферисты просят перечислить деньги на помощь семьям военнослужащих, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ведомство уточнило, что в письмах содержатся реквизиты для оплаты товаров первой необходимости, оформленные на фиктивном бланке с поддельной подписью. Власти призвали не реагировать на подобные запросы и напомнили, что настоящие чиновники не занимаются сбором средств через такие каналы.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован рост числа фишинговых ресурсов, предлагающих покупку подарочных карт и сертификатов Apple. Злоумышленники используют информационную повестку вокруг предписания ФАС, которое обязало компанию устранить нарушения российского законодательства до 15 июля.

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что за период с 8 июня по 8 июля было зарегистрировано 2659 доменов с упоминанием Apple — в среднем около 85 новых адресов ежедневно.