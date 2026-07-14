Мужчина ударил россиянку по голове из-за отказа в знакомстве в аэропорту Армении

Мужчина ударил российскую туристку по голове из-за отказа в знакомстве в аэропорту Армении. Она поделилась подробностями истории в личном блоге @terezamurr в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инцидент произошел 10 июля. Блогерша приехала встретить свою 16-летнюю сестру. На втором этаже аэропорта россиянка захотела оплатить услугу Fast track для родственницы, чтобы та смогла пройти контроль быстрее. Там же к ней подошел мужчина и предложил девушке помощь, от которой та отказалась.

«Ему стало недостаточно моего отказа. Он проследовал за мной до отделения банка, дождался, пока я выйду, и сделал грязное предложение», — рассказала она.

По ее словам, мужчина пригласил ее сесть с ним в машину. Она повторно отказалась.

В ответ девушка получила оскорбления и угрозы в том, что он применит физическую силу.

«Я услышала такие слова: "Шлюха, я тебя сейчас ударю"», — рассказала блогерша.

После этого она достала камеру, но мужчина выхватил у нее телефон, при этом вырвав ноготь девушки с мясом.

«Он нанес мне тяжелым предметом удар по голове. У меня рассечение виска, опухшая голова. После чего он встал и ушел», — заключила она.

Также блогерша отметила, что никто из очевидцев не вмешался и не попытался ее защитить.

Ранее мужчина набросился на загорающую на пляже Вьетнама россиянку. Подруги пострадавшей бросились отгонять злоумышленника, они также успели заснять мужчину на видео.