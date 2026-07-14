Подростки 11 и 13 лет пропали в Карелии.

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Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

— С 13 июля 2026 года их местонахождение неизвестно, — говорится в публикации отряда в группе VK.

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