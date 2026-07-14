В Якутии пьяный мужчина расстрелял приятелей из карабина и скрылся

В Якутии пьяный мужчина обстрелял собутыльников из охотничьего ружья на во время застолья. Об этом сообщает SakhaDay.

Инцидент произошел в селе Походск, компания мужчин распивала спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора. Один из мужчин схватил карабин, расстрелял своих оппонентов и сбежал. Поисками стрелка занимается полиция, выжили ли раненые — неизвестно.

До этого в Свердловской области пенсионер открыл стрельбу по подросткам, которые проходили мимо его дома и ранил одного из мальчиков. Дети возвращались с игровой площадки через общую калитку, которая соединяет два поселка. По словам местных жителей, сосед, чей участок находится рядом с калиткой, неоднократно замуровывал проход, но жители срывали замки. В этот раз мужчина достал травматическое оружие и выстрелил в подростков. 13-летний мальчик получил пулю в ногу, его увезли на скорой в больницу.