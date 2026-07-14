Суд арестовал мужчину, зарезавшего человека во время конфликта в поселке Икша

Дмитровский городской суд арестовал мужчину по фамилии Дудин, который во время ссоры зарезал человека в поселке городского типа Икша.

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Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд избрал Дудину К.С. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, т.е. по 11 сентября 2026 г. включительно, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

По данным следствия, злоумышленник совершил преступление 11 июля. Тогда он, будучи пьяным, поссорился с мужчиной около подъезда дома и шесть раз ударил его ножом. Потерпевшего доставили в больницу, но спасти не смогли. Силовики задержали подозреваемого, в его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее пьяный мужчина убил знакомого в Орехове-Зуеве. Подозреваемый ударил его ножом в спину. Потерпевший скончался на больничной койке. Злоумышленника задержали и предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу.