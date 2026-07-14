Мужчина угрожал девушке на станции МЦД-4 «Москва-Сити»

Мужчина угрожал девушке на платформе станции четвертой линии московских центральных диаметров «Москва-Сити» вечером 13 июля. Об этом во вторник, 14 июля, сообщила очевидица произошедшего.

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Она отправила Telegram-каналу «Кровая барыня» видео, на котором видно, как мужчина сидит на скамейке с девушкой и замахивается на нее. Очевидица отметила, что она сообщила о произошедшем в полицию, там зарегистрировали обращение.

По словам женщины, она видела, как девушке удалось сбежать от мужчины. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее другой мужчина поссорился с женщиной в вагоне метро, которая якобы задела его ногой. За пассажирку вступились двое очевидцев. Когда поезд прибыл на станцию, мужчина вышел из вагона, достал пистолет и направил на оппонентов. Он также ударил их. Позднее подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело.