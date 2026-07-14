Тела двух россиян достали спасатели из реки на пристани

В Ленинградской области спасатели обнаружили и подняли из акватории реки Невы тела двух погибших. Инцидент произошёл во Всеволожском районе, в посёлке Дубровка, вблизи местной пристани. Очевидец, заметивший в воде тонущих мужчину и женщину, немедленно сообщил о случившемся в экстренные службы, что позволило оперативно начать поисково-спасательную операцию.

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На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и представители МВД. Специалисты обследовали акваторию в районе пристани и вскоре обнаружили тела. После извлечения из воды останки были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе спасательных работ были задействованы семь человек личного состава и две единицы специализированной техники. Операция прошла без осложнений, несмотря на возможные трудности, связанные с течением и глубиной реки в этом районе. Спасатели действовали слаженно и профессионально, что позволило завершить работу в кратчайшие сроки.

В настоящее время личности погибших устанавливаются. Полиция проводит необходимые проверочные мероприятия, опрашивает возможных свидетелей и изучает обстоятельства случившегося. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.