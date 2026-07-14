16-летний подросток покончил с собой в Москве

Труп 16-летнего школьника обнаружен в понедельник днем в квартире на юге Москвы. Характер травм позволил предположить, что он покончил с собой.

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Как стало известно «МК», тело выпускника девятого класса нашли родственники около 14:00 в квартире на Ключевой улице. Эксперты установили, что молодой человек совершил суицид. Явных мотивов для такого поступка не выявлено. Парень планировал поступать в колледж, активно занимался плаванием и подрабатывал в заведении быстрого питания.