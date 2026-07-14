Турист отправил семью гулять и скончался в автодоме в Турции

Тело 47-летнего туриста из Швейцарии обнаружили в автодоме на парковке торгового центра в Турции. Об этом пишет турецкая газета Cumhuriyet.

Инцидент произошел в провинции Шанлыруфа. Прибывшие на место врачи констатировали смерть отдыхающего.

По предварительным данным, турист путешествовал по стране вместе с семьей в автодоме. В день трагедии родные погибшего отправились осматривать местные достопримечательности Шанлыурфы, а мужчина остался в машине. Вечером родственники вернулись и обнаружили швейцарца мертвым.

Сейчас тело находится в Институте судебной медицины Шанлыурфы для проведения вскрытия. Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы, которая проводится специалистами.