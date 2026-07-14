Расследование исчезновения семьи Усольцевых: новые детали

Уголовное дело о пропаже семьи Усольцевых из красноярского поселка Кутурчин остается безрезультатным уже более девяти месяцев. Официальные поисковые мероприятия в лесных массивах не дали никаких зацепок. Параллельную проверку обстоятельств проводит знакомый главы семейства, фельдшер из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев. После того как он обнародовал некоторые сведения, в его адрес начались угрозы и провокации, передает «Царьград».

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Спустя полгода с момента исчезновения номер Сергея Усольцева неожиданно активизировался. Родственники пояснили, что глава семьи отказался от сим-карты и передал ее другому лицу.

Как выяснил Дегтярев, новым пользователем номера стал гражданин Узбекистана, с которым у пропавшего были давние связи. Сергей часто бывал в этой стране, куда планировала отправиться и его жена Ирина. Также неизвестный получил доступ к учетным записям Усольцева в мессенджерах и поменял там изображения профиля.

Один из снимков содержал ссылку на закрытые группы с загадочным описанием: «Душевно чистые соседи по дому — ангелоподобные люди процветающей солнечной страны. Хвала Богу, который снова заставил нас исчезнуть».

Исследователь полагает, что речь идет о Таиланде — государстве, которое Усольцев упоминал в беседах, рассказывая о желании уехать жить на пляж. За год до исчезновения он действительно посещал Пхукет, где проживает предприниматель Андрей Б., имеющий общие деловые интересы с Усольцевым. Его сын, как и сын пропавшего, находится в США на расстоянии около 600 км друг от друга.

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Когда Дегтярев привлек внимание к этим обстоятельствам, против него были организованы провокации. От его лица появились фейковые страницы, с которых распространялся сомнительный контент. Сам Дегтярев получает звонки с требованиями убрать публикации. Он считает, что «докопался до важного». Также собеседник издания допускает, что подобное давление может быть направлено и на представителей СМИ, посещавших Кутурчин.