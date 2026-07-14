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ФСБ разоблачила отдавшую военные сведения СБУ россиянку

Lenta.ru

В Донецке ФСБ задержали местную жительницу, передававшую военные сведения Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР).

ФСБ разоблачила отдавшую военные сведения СБУ россиянку
© РИА Новости

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). По словам задержанной, она увидела два припаркованных военных грузовика с полуприцепами и артиллерийскими орудиями на территории автомобильной парковки торгового центра, сфотографировала их, а потом отправила в чат-бот Telegram-канала Службы безопасности Украины.

По данным правоохранителей, фигурантка инициативно установила контакт с представителями СБУ. При помощи мессенджера Telegram она передала им данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ).

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