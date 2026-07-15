В Астрахани при пожаре в жилом доме погиб человек

Погибший обнаружен в ходе ликвидации возгорания жилого дома, хозяйственных построек и сухой растительности в Астрахани, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

Ранее сообщалось, что произошло возгорание двухэтажного деревянного дома по адресу: ул. Софьи Перовской, д. 30, на площади 300 кв. м, его ликвидируют по повышенному номеру вызова. В 16:31 по местному времени на пожаре была объявлена локализация, в 19:16 - ликвидация открытого горения.

"На пожаре по ул. С. Перовской обнаружен погибший. Личность устанавливается", - говорится в сообщении.

На тушении пожара задействовано 8 единиц техники и 22 человека личного состава МЧС России.