Брянец 36 раз ударил любимую женщину и бросил умирать на лестницу

Брянский областной суд отклонил апелляционную жалобу жителя Карачева, осуждённого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Приговор Карачевского районного суда, назначивший мужчине 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, оставлен без изменений.

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Как установил суд первой инстанции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осужденный нанес своей сожительнице не менее 36 ударов руками и ногами в собственной квартире. После избиения он оставил женщину на лестничной площадке, не оказав ей помощи. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.

Мужчина полностью признал свою вину, объяснив агрессию тем, что сожительница вела себя непристойно и оскорбила его в ответ на замечание.

В своей апелляционной жалобе осужденный просил смягчить наказание, ссылаясь на состояние здоровья и личные характеристики. Однако судебная коллегия Брянского областного суда признала эти доводы несостоятельными, подтвердив, что все смягчающие обстоятельства были учтены при вынесении приговора.