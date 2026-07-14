В Москве арестовали мужчину, который получал 20 тысяч в день за помощь мошенникам

Суд в Москве арестовал 19-летнего уроженца Курганской области, который работал на телефонных мошенников и получал от них 20 тысяч рублей в день. Мужчина оборудовал «криминальный узел связи», поддерживая ежедневно бесперебойную работу аппаратуры, а по указанию соучастников устанавливал в терминал новые сим-карты.

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Об этом во вторник, 14 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— 19-летнему задержанному уроженцу Курганской области предъявлено обвинение в совершении незаконного использования абонентского терминала пропуска трафика (ст. 274.3 УК РФ) и с учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры обвиняемый заключен под стражу. Установление всех обстоятельств совершения преступных действий на контроле в прокуратуре, — рассказала Нефедова.

Соучастники мужчины с помощью этой аппаратуры смогли обмануть жительницу Кемеровской области на более 120 тысяч рублей. Во время обысков у подозреваемого сотрудники правоохранительных органов обнаружили оборудование для звонков, а также свыше двух тысяч сим-карт.

Ранее мошенники обманули пенсионера из подмосковного Видного на сумму, превышающую один миллион рублей. Злоумышленники представились сотрудниками военной прокуратуры и сообщили о якобы взломе личного кабинета на «Госуслугах», после чего пенсионер отдал курьеру сбережения.