Тела трех членов семьи обнаружили в погребе частного дома

В посёлке Буланаш Свердловской области произошла трагедия, унёсшая жизни трёх членов одной семьи. В овощной яме нашли тела 57-летнего мужчины, его 56-летней супруги и 35-летней дочери. По предварительным данным, все они погибли от удушья, спустившись в погреб для хозяйственных нужд. Специалисты газовой службы, прибывшие на место, подтвердили, что концентрация вредных веществ в помещении была критически превышена.

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Посёлок Буланаш находится в заболоченной местности, где грунтовые воды и подземные газовые смеси создают постоянную опасность для подвальных помещений. Как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, из-за продолжительных дождей подземная вода поднялась и вытеснила газовую смесь наружу. Именно этот природный процесс, по всей видимости, и привёл к заполнению погреба смертоносными испарениями.

Следствие восстановило хронологию событий: первой в яму спустилась дочь хозяев дома. Когда она не вышла на поверхность, мать отправилась на поиски и тоже потеряла сознание. Отец, пытаясь спасти родных, бросился следом, но также задохнулся от недостатка кислорода и отравления газом. Все три тела были обнаружены без внешних признаков насильственной смерти, что подтверждает версию о несчастном случае.

Выехавшие на место эксперты газовой службы провели замеры и зафиксировали значительное превышение концентрации опасных веществ в воздухе погреба. Это позволило официально связать гибель людей с отравлением, а не с иными причинами. Соседи рассказали, что семья была благополучной и неоднократно пользовалась погребом для хранения урожая, однако подобных инцидентов в посёлке ранее не фиксировалось.

По факту произошедшего следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам