Суд в Москве арестовал молодого человека за техподдержку мошенников

Суд в столице заключил под стражу 19-летнего молодого человека, осуществлявшего техническую поддержку телефонных мошенников. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«До 20 тыс. руб. в день получал подельник телефонных аферистов, находящийся на территории Москвы, отвечающий за их непрерывную телефонную связь с жертвами. Фигурант показал, что нашел подработку в интернете. По указанию кураторов он приобрел SIM-банк, сопутствующее оборудование и SIM-карты сотовых операторов, после чего в заранее арендованной квартире, имеющей доступ к интернету, оборудовал криминальный узел связи, поддерживая ежедневно бесперебойную работу аппаратуры, а по указанию соучастников устанавливал в терминал новые SIM-карты, которые ему поставлялись соучастниками регулярно», – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что при помощи указанного оборудования злоумышленники обзванивали пенсионеров в различных субъектах России и, представляясь сотрудниками различных госорганов и силовиками, под предлогом сохранения денежных средств похитили у жительницы Кемеровской области более 120 тыс. руб. «19-летнему задержанному уроженцу Курганской области предъявлено обвинение в совершении незаконного использования абонентского терминала пропуска трафика (ст. 274.3 УК РФ), и с учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры обвиняемый заключен под стражу. В ходе обыска у него обнаружено оборудование для звонков, а также более 2 тыс. SIM-карт», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Прокуратура взяла на свой контроль установление всех обстоятельств совершения преступных действий.