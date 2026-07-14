В Благовещенске ребенок выпал из окна детского сада
Ребенок 2019 года рождения выпал из окна второго этажа детского сада в Благовещенске в Амурской области. Об этом сообщила областная прокуратура.
ЧП произошло сегодня.
Несовершеннолетний доставлен в больницу.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП, в том числе причины и условия, способствовавшие случившемуся.
Прокуратура контролирует ход и результаты проверки, проводимой правоохранительными органами.
Надзорное ведомство даст всестороннюю оценку соблюдению требований законодательства о безопасности пребывания детей в детском саду, а также исполнению своих обязанностей должностными лицами учреждения.
Прокуратура в своем канале в Max также опубликовала фото, на котором, предположительно, показано место ЧП.