В Благовещенске ребенок выпал из окна детского сада

Ребенок 2019 года рождения выпал из окна второго этажа детского сада в Благовещенске в Амурской области. Об этом сообщила областная прокуратура.

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ЧП произошло сегодня.

Несовершеннолетний доставлен в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП, в том числе причины и условия, способствовавшие случившемуся.

Прокуратура контролирует ход и результаты проверки, проводимой правоохранительными органами.

Надзорное ведомство даст всестороннюю оценку соблюдению требований законодательства о безопасности пребывания детей в детском саду, а также исполнению своих обязанностей должностными лицами учреждения.

Прокуратура в своем канале в Max также опубликовала фото, на котором, предположительно, показано место ЧП.