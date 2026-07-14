Власти сообщили о пострадавших после атаки ВСУ на один из крупнейших НПЗ юга России

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Северском районе Краснодарского края пострадали два человека. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram.

Являются ли пострадавшие сотрудниками предприятия, не уточняется.

Ранее сообщалось, что пожар на одном из крупнейших НПЗ юга России ликвидирован. По последним данным, предоставленным властями Северского района, от местных жителей поступило 16 заявок о повреждениях частных домовладений.

Афипский НПЗ загорелся после атаки ВСУ в ночь на 14 июля. В оперштабе заявили, что пожар начался в результате падения обломков дрона. Очевидцы рассказали, что в момент налета у них тряслись дома, а на крыши с неба «что-то сыпалось».