Извращенец заманил к себе и изнасиловал ребенка с задержкой развития в российском регионе

В Тюменской области извращенец изнасиловал соседскую девочку с задержкой развития. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, все произошло в Голышмановском округе. Там злоумышленник узнал, что у девочки проблемы с психикой и позвал ее к себе, а потом надругался.

На заседании суда свою вину он полностью признал. В результате его осудили на 13 лет. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить около 200 тысяч потерпевшему ребенку.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области арестовали двух мужчин за изнасилование школьницы.