Появилась аудиозапись, как Киевстонер координирует подготовку теракта в Подмосковье

Украинский рэпер и блогер Альберт Васильев, известный под псевдонимом Киевстонер, был одним из организаторов теракта в Подмосковье, который предотвратила ФСБ. Об этом сообщает RT на русском.

В Telegram-канале появилась аудиозапись, на которой слышен разговор Васильева об эвакуации исполнителя теракта.

«Когда к нему сядут в машину, вот смотри, что надо сказать… Короче, я так понял, никто не сел. Сейчас пацанам скажу, они там бабок дали… По ходу, полчаса ждем и разъезжаемся. Бред какой-то», — говорит Киевстонер на записи.

В ФСБ рассказали, что Киевстонер координировал подготовку нападения на одно из стратегических предприятий военно-промышленного комплекса в Московской области. Для этого в Россию незаконно привезли 35 FPV-дронов, спрятанных в партии испанской керамической плитки.

В ангаре рядом с целью нашли беспилотники с канадскими системами управления и взрывчаткой иностранного производства.

Стало известно о причастности украинского рэпера к сорванному теракту под Москвой

К атаке были причастны несколько человек: двое молдаван готовили помещение для запуска дронов, а исполнителем оказался россиянин с криминальным прошлым. Его задержали и он сотрудничает со следствием. Еще один участник, отвечавший за прием и сокрытие груза, при задержании открыл огонь по силовикам. Его ликвидировали.