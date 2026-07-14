ФСБ сорвала массированную атаку беспилотниками на стратегическое предприятие в одном из жилых массивов Подмосковья.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В ходе работы по противодействию украинским спецслужбам предотвращен террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины (СБУ) в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области, с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), доставленных на территорию России контрабандным путем", - сказали в ЦОС. "Началом спецоперации по пресечению теракта послужила разведывательная информация о доставке груза со средствами поражения по маршруту г. Братислава (Словакия) - г. Седльце (Республика Польша) - г. Брест (Республика Беларусь) - Московская область, организованной СБУ при содействии спецслужб европейских государств", - добавили в ЦОС.

ФСБ сорвала атаку дронов на военные аэродромы России

Планировалось дистанционно запустить 35 FPV-дронов, оснащенных устойчивыми к работе РЭБ системами управления канадского производства, из помещения расположенного рядом с предприятием арендованного ангара.