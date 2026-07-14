В Луизиане застрелили заместителя федерального маршала США

В Луизиане при исполнении ордера на арест застрелен заместитель федерального маршала США, сообщила американская газета New York Post со ссылкой на Службу федеральных маршалов. Все произошло в Александрии во время операции по поимке разыскиваемого преступника.

По данным властей, сотрудники оперативной группы по борьбе с насильственными преступлениями при маршалах США и детективы местного управления шерифа проводили правоохранительную операцию. В ходе «длительного противостояния» подозреваемый, получивший ранения, был взят под стражу и доставлен в больницу. Неизвестно, открыли ли полицейские ответный огонь.

Расследование смертельной стрельбы ведётся совместно управлением шерифа округа Рапидс, полицией штата Луизиана и ФБР. ФБР подтвердило, что расследует нападение на федерального офицера. Угрозы для общества нет, заявили в ведомстве.

Имя погибшего пока не раскрывается. Семья уведомлена. Местные власти выразили соболезнования. В Александрии усилены меры безопасности.