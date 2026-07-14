Во Франции задержали двух подозреваемых в поджоге леса Фонтенбло

Во Франции задержаны двое подозреваемых в умышленном поджоге леса Фонтенбло под Парижем, сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес. Пожар, начавшийся 12 июля, пока не локализован, огонь охватил около 1300 гектаров.

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По словам министра, этим летом во Франции зафиксировано необычно много умышленных поджогов. Всего задержаны 59 человек, причастных к лесным пожарам в разных регионах. 29 из них — несовершеннолетние. Семь подозреваемых признались в намеренном поджоге деревьев и уже ожидают суда.

Нуньес отметил, что среди нарушителей есть и те, кто действовал по неосторожности или «по глупости». Некоторые подозреваемые ранее уже привлекались за аналогичные преступления. Власти усиливают меры профилактики.

Фонтенбло — один из самых известных природных районов Франции, расположенный примерно в 60 км от Парижа. Лес ежегодно посещают тысячи туристов, а его территория находится под особой охраной. Пожар угрожает уникальной экосистеме.

Лесные пожары стали серьёзной проблемой для Франции в последние годы. Поджоги часто совершаются подростками. Власти ужесточают наказания. В 2025 году в стране сгорело более 50 тыс. гектаров леса. В ответ правительство увеличило финансирование противопожарных служб. Фонтенбло — популярное место отдыха, и его возгорание вызвало общественный резонанс. Экологи бьют тревогу. Тушение осложняется жаркой погодой. Ожидается, что к концу июля огонь удастся взять под контроль.

Власти призывают граждан сообщать о подозрительных действиях. В случае доказательства умысла наказание может быть строгим.