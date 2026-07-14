Во Франции задержали двух подозреваемых в поджоге леса Фонтенбло
Во Франции задержаны двое подозреваемых в умышленном поджоге леса Фонтенбло под Парижем, сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес. Пожар, начавшийся 12 июля, пока не локализован, огонь охватил около 1300 гектаров.
По словам министра, этим летом во Франции зафиксировано необычно много умышленных поджогов. Всего задержаны 59 человек, причастных к лесным пожарам в разных регионах. 29 из них — несовершеннолетние. Семь подозреваемых признались в намеренном поджоге деревьев и уже ожидают суда.
Нуньес отметил, что среди нарушителей есть и те, кто действовал по неосторожности или «по глупости». Некоторые подозреваемые ранее уже привлекались за аналогичные преступления. Власти усиливают меры профилактики.
Фонтенбло — один из самых известных природных районов Франции, расположенный примерно в 60 км от Парижа. Лес ежегодно посещают тысячи туристов, а его территория находится под особой охраной. Пожар угрожает уникальной экосистеме.
Лесные пожары стали серьёзной проблемой для Франции в последние годы. Поджоги часто совершаются подростками. Власти ужесточают наказания. В 2025 году в стране сгорело более 50 тыс. гектаров леса. В ответ правительство увеличило финансирование противопожарных служб. Фонтенбло — популярное место отдыха, и его возгорание вызвало общественный резонанс. Экологи бьют тревогу. Тушение осложняется жаркой погодой. Ожидается, что к концу июля огонь удастся взять под контроль.
Власти призывают граждан сообщать о подозрительных действиях. В случае доказательства умысла наказание может быть строгим.