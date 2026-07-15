Коррупционный скандал в Днепре: задержаны два сотрудника ТЦК

В Днепре задержаны два сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом пишет издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале «Политика страны». По информации источника, военкомов подозревают в вымогательстве и мошенничестве. На данный момент проводятся следственные действия, мера пресечения задержанным ещё не избрана. Подробности их предполагаемой противоправной деятельности пока не раскрываются.

© Московский Комсомолец

Как отмечается в публикации, оба фигуранта могут быть причастны к коррупционным схемам, связанным с оформлением документов для военнообязанных. В украинских соцсетях и СМИ регулярно появляются сообщения о нарушениях со стороны работников ТЦК, которые используют своё служебное положение для личного обогащения. Задержание в Днепре — ещё один эпизод в череде подобных скандалов.

Напомним, что 6 мая текущего года «Страна.ua» уже сообщала о задержании сотрудника ТЦК в Днепре при получении взятки за снятие с воинского учёта. Тогда военком требовал 1500 долларов от участника боевых действий, несмотря на наличие законных оснований и всех необходимых документов. Он искусственно затягивал процедуру и обещал повлиять на решение должностных лиц районного ТЦК. Тот случай вызвал широкий резонанс и привлёк внимание правоохранителей.

Нынешнее задержание двух сотрудников ТЦК свидетельствует о системных проблемах в работе военкоматов Украины. В условиях всеобщей мобилизации случаи вымогательства и коррупции подрывают доверие граждан к государственным институтам. В прокуратуре и СБУ заявляют о продолжении оперативных мероприятий по выявлению и пресечению подобных нарушений. Ожидается, что в ближайшее время задержанным будет избрана мера пресечения.