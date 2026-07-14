В ЛНР при взрыве газа погиб человек

Бытовой газ взорвался на втором этаже двухэтажного жилого дома в Краснодоне Луганской Народной Республики (ЛНР). Один человек погиб, второй находится под завалами и вышел на связь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В городе Краснодоне на улице Первоконной произошел взрыв бытового газа без последующего горения на втором этаже двухэтажного жилого дома. Произошло частичное обрушение в одном из двух подъездов здания. Дом признан аварийным. В пострадавшем подъезде проживали два человека. На месте работают экстренные службы.

В ходе аварийно спасательных работ спасателями обнаружено тело погибшей женщины. Еще одна пострадавшая смогла выйти на связь из под завалов - спасатели вручную разбирают конструкции, чтобы добраться до нее," - говорится в сообщении.