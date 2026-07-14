Гавайская ведьма помогла раскрыть жестокое убийство в США

Жуткая история из Штатов завершилась обвинительным вердиктом. Суд присяжных признал 44-летнего Ларри Миллетта виновным в убийстве несмотря на то, что тело его супруги Майи не найдено до сих пор, сообщает Daily Star.

Женщина, мать троих детей, бесследно исчезла с Гавайев в январе 2021 года. В ходе расследования выяснилось, что незадолго до трагедии Ларри активно общался с некой женщиной, называвшей себя ведьмой. Он потратил свыше 11 тысяч долларов на привороты и ритуалы.

Когда те не помогли, он просил навести на жену порчу.. Сразу после исчезновения Майи его запросы к оккультистке резко прекратились. Прокуратура доказала, что Миллетт полностью контролировал жизнь супруги, включая ее финансы и передвижения.

В США за убийство осудили мужа, нанявшего ведьму, чтобы проклясть жену

Этот тотальный контроль и стал мотивом для расправы. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение. Родные погибшей и гособвинители заявили, что не прекратят поиски останков, пока не захоронят ее с подобающими почестями.