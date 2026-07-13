Мужчина с топором разбил спорткар в Москве

Мужчина с топором разбил спорткар Nissan GT-R в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Поступок вандала попал на запись камеры очевидцев. На получившихся кадрах можно увидеть, как мужчина разбивает стекла автомобиля, после чего наносит несколько ударов по кузову. При этом, все происходит днем на открытой парковке, а у автомобиля работает сигнализация.

Причина расправы неизвестна. Владелец пострадавшей машины также пока неизвестен.

Ранее в Выхино-Жулебино задержали пенсионерку за нападение с топором на бывшего мужа.