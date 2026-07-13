В больнице в Москве загорелось осветительное оборудование

Возгорание осветительного оборудования произошло в ГКБ им. Иноземцева в Москве. Оно ликвидировано, пострадавших нет, больница работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения.

"Возгорание в ГКБ им. Иноземцева оперативно ликвидировано до прибытия экстренных служб. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание осветительного оборудования (площадь возгорания - около 2 кв. м). Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "больница работает в штатном режиме, медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме".

Ранее в оперативных службах сообщили, что пожар площадью 2 кв. м произошел в больнице по адресу: Фортунатовская улица, д. 1, к. 1. Причиной возгорания стало короткое замыкание. Из здания эвакуировался персонал в количестве 20 человек.