Работникам «Дома ужасов» вынесли приговор за несчастный случай с двумя девушками

Владельцам и аниматорам дагестанского «Дома ужасов» вынесли приговор за несчастный случай с двумя 19-летними девушками — в ходе квеста они загорелись из-за пролитого бензина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На скамье подсудимых оказались владелец квест-рума Гусейн Ибрагимов и двое аниматоров. Последние привязывали девушек и стульям — когда в помещении произошел пожар, посетительницы не смогли выбраться наружу. Суд назначил им сроки от 3 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как сообщает издание, в июле 2024 года девушки пришли на хоррор-квест. В процессе их привязали к стулу и начали угрожать им бензопилой — в какой-то момент из нее на пол пролился бензин. После этого топливо загорелось. Одна из девушек получила серьезные ожоги — вторая попыталась вытащить подругу, но задохнулась.

При этом, ранее посетители «Дома ужасов» уже жаловались на плохие условия, отсутствие документов и нарушения техники безопасности.