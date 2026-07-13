Россиянка откусила губу соседке во время ссоры в лифте

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью направлено в суд после жестокого конфликта двух женщин в кабине подъемника многоквартирного дома.

Инцидент произошел в Великом Новгороде в ноябре прошлого года, передает РИА «Новости». В ходе ссоры в лифте обвиняемая откусила часть нижней губы потерпевшей, проживающей с ней в одном доме.

Действия нападавшей квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица.

«Прокуратура Великого Новгорода направила в суд уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы», – заявили в ведомстве.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением уже переданы в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года жительница Хабаровска во время драки в кафе откусила оппонентке фалангу пальца.

В январе текущего года пьяный москвич набросился на соседку с ложкой для обуви из-за частых доставок. Ранее в Томске бывший боксер после словесного конфликта у лифта нокаутировал незнакомую женщину.