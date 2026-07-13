Летевший в США самолет с 227 пассажирами на борту совершил экстренную посадку

Самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Италии в США, совершил экстренную посадку в Ирландии из-за технических неполадок. Об этом сообщает портал Airlive.

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11 июля 24-летний Boeing 767 вылетел из аэропорта Фьюмичино в Риме и следовал в международный аэропорт Ньюарк Либерти. На борту находилось 227 пассажиров и 6 членов экипажа.

Когда воздушное судно пролетало над Атлантическим океаном, экипаж заметил необычные вибрации в правом двигателе и посторонний запах на борту. Пилоты объявили чрезвычайную ситуацию, решили прервать трансатлантический полет, сменили курс и посадили лайнер в аэропорту Шеннон. В качестве стандартной меры предосторожности самолет встретили аварийные службы.

Представители перевозчика подтвердили, что все пассажиры и члены экипажа покинули салон в обычном режиме, никто из них не пострадал. Путешественникам перебронировали билеты на другие рейсы, а Boeing отправили на осмотр.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании EasyJet закружил в небе из-за отказа двигателя. Вскоре после взлета экипаж воздушного судна доложил диспетчерам о вибрации в левом двигателе.