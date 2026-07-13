Мужчина утонул в Волге, пытаясь спасти девятилетнего ребенка

Поблизости от села Орловское в Саратовской области утонули девятилетний ребенок и взрослый мужчина — тот пытался спасти мальчика, но не справился с течением. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение начальника управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрия Юрина.

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Как рассказал Юрин, в итоге ребенка извлекли из воды медики, но спасти его не удалось. В Следственном комитете уточнили, что мальчик отдыхал на природе с родителями. Во время купания его унесло от берега сильным течением.

«Поступило сообщение, что в Марксовском районе вблизи села Орловское тонул ребенок, на помощь к нему бросился мужчина и утонул. Очевидцы извлекли из воды ребенка, медики скорой помощи провели комплекс реанимационных мероприятий, но спасти мальчика 9 лет не удалось. Мужчина утонул. Спасатели проводят поисковые мероприятия», — рассказал Юрин.

По факту произошедшего начали проверку. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле ребенка нет.

Ранее в Республике Коми нашли тело девушки, которая утонула в реке месяц назад.