Огромный провал образовался в Новосибирске

Огромный провал грунта в Новосибирске стал причиной аварии на магистральном трубопроводе — в итоге без холодной воды остались жители нескольких улиц. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, глубина провала составляет почти 15 метров. В результате обвала грунта без холодной воды осталось около 700 домов.

Как рассказали местные жители, образовавшийся провал не огораживали около суток. В данный момент сотрудники горводоканала ремонтируют трубопровод — подачу воды переключили на запасные водопроводы. При этом, местные жители сообщают, что вода появилась не во всех домах.

В свою очередь, в мэрии Новосибирска сообщили, что сейчас провал огорожен, а место рядом с ним освещено.