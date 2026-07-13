Надеждина* отпустили из полиции

Политик Борис Надеждин (*внесен в реестр иноагентов) отпущен из отделения полиции после составления на него протокола об административном правонарушении. Об этом 13 июля сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Трунина.

© Парламентская газета

В отношении Надеждина* составлен протокол по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Дело рассмотрят в Долгопрудненском суде Подмосковья 17 июля.

Как оказалось, дело связано с видероликом, ссылку на который политик разместил в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что Борису Надеждину* грозит до 15 суток административного ареста из-за демонстрации экстремистской символики.

Он был признан иноагентом 10 июля. В Минфине уточнили, что политик попал в этот реестр, в частности, в связи с тем, что принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

*Признан в России иностранным агентом