Неизвестные украли фигуру медведя в Москве

Неизвестные украли фигуру одного из медведей из сквера «Лесная сказка» в Москве. Об инциденте в столице стало известно Telegram-каналу «Москва М125».

© Андрей с юга Москвы / YouTube

Сквер располагается в районе Зябликово на юго-востоке города. Украденный объект является частью композиции из трех фигур медведей. На данный момент сотрудники полиции просматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность нарушителя.

Ранее в саратовском селе Лох захотели защитить указатели с необычным названием населенного пункта от пропажи. Жители попросили администрацию поставить стелу, которую будет невозможно повредить и взять с собой, а новые знаки снабдить GPS-трекерами и QR-кодами, которые будут вести на сайт, где можно приобрести такие же таблички.