Мужчина попытался вывезти из России 37 ящериц стоимостью более 5,5 млн рублей

Калининградские таможенники обнаружили и изъяли у 64-летнего мужчины 37 редких ящериц общей стоимостью свыше 5,5 миллиона рублей, когда он пытался незаконно вывезти их в Польшу через пункт пропуска «Мамоново-2» на личном автомобиле. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в Федеральной таможенной службе России.

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Рептилии длиной от 15 до 20 сантиметров находились в холщовых мешочках и были спрятаны в несколько спортивных сумок, обнаруженных в ходе досмотра в салоне машины. Сопроводительных документов на ящериц у мужчины не было. Он пояснил, что перевозил рептилий по просьбе других людей за денежное вознаграждение.

— Экспертиза установила, что ящерицы относятся к виду малый поясохвост, который защищен Конвенцией СИТЕС. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

Пресмыкающихся временно разместили в специализированном помещении с соблюдением необходимых для них условий, передает Telegram-канал ведомства.

3 июля таможенники пресекли контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах, которых пытались провезти в багаже в аэропорту Домодедово. Злоумышленник признался, что планировал продавать таких черепах через интернет-магазины, а партия, которая у него была с собой, оказалась пробной.