Спасатели эвакуировали тело сорвавшегося с горы в Кабардино-Балкарии альпиниста

Спасатели эвакуировали тело 45-летниего альпиниста из Москвы, который сорвался с горы в Кабардино-Балкарии. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил Telegram-канал «112».

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— Тело передали следственно-оперативной группе, — говорится в публикации.

10 спасателей и вертолет были привлечены к поиску туриста, уточнили в «112».

Соответствующий инцидент произошел 10 июля. В Кабардино-Балкарии два туриста сорвались во время восхождения на гору МНР высотой 3700 метров.

Ранее альпинист сорвался с высоты 5,1 километра при восхождении на Эльбрус. Позднее в СУ Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии сообщили, что мужчина находился в составе группы из десяти человек.