Дверь лифта зажала руку маленькому ребенку в Петербурге

Дверь лифта зажала руку маленькому ребенку и протащила его несколько этажей вверх в одном из домов в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил Telegram-канал Baza.

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— Малыш в последний момент сунул руку в проем, когда створки начали закрываться. Пальцы остались снаружи, а кабина начала движение, — сказано в публикации.

Мать ребенка нажимала все кнопки в кабине, включая кнопку отмены, однако остановить лифт не удавалось. В результате подъемник остановился на третьем этаже. Когда двери открылись, оказалось, что ребенок чудом не получил травм, его пальцы остались целы, передает Baza.

Ранее в Подмосковье лифт упал с девятого этажа. Мужчина, который в этот момент находился внутри, выжил, но получил серьезные травмы. Все произошло в жилом комплексе «Парк-сити» в Жуковском. По словам местных жителей, управляющая компания недавно проводила обслуживание лифтов, однако в домовом чате жильцов регулярно появлялись жалобы на неработающие лифты.